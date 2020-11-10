Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд до 16 ноября будет находиться на самоизоляции из-за контакта с человеком, у которого позднее выявили коронавирус, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

"Сейчас я чувствую себя хорошо, никаких симптомов, указывающих на болезнь, нет, но сегодня мы также сделаем тесты", - написала Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

По словам пресс-секретаря президентской канцелярии Майлин Аасмяэ, кроме главы эстонского государства тест на COVID-19 предстоит сдать и нескольким сотрудникам канцелярии.

Все запланированные личные встречи Керсти Кальюлайд будут отменены.

"Новость об этом еще слишком свежая, посмотрим, какие конкретно мероприятия и встречи на этой неделе придется отменить, а какие можно будет провести удаленно", - прокомментировала Майлин Аасмяэ.

За минувшие сутки в Эстонии выявили 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 6376 случаев заражения, скончались 76 человек.-0-