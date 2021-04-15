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15 апреля 2021, 08:41

Президент Филиппин снял мораторий на заключение контрактов на добычу полезных ископаемых

Фото Reuters
Фото Reuters

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Филиппин Родриго Дутерте снял мораторий на заключение новых соглашений на добычу полезных ископаемых в стране. Об этом говорится в распространенном указе филиппинского лидера, который направлен на увеличение доходов государства, сообщает ТАСС.

Данное распоряжение разрешает властям заключать новые соглашения на добычу полезных ископаемых при условии соблюдения закона о их добыче от 1995 года, а также других правил и положений. В документе отмечается, что министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов может продолжить выдачу разрешений на геолого-разведочные работы. Ведомство также проверит существующие контракты и соглашения на предмет возможного пересмотра их условий.

В 2012 году президент Бенигно Акино издал указ, который приостановил прием заявок на контракты на добычу полезных ископаемых в охраняемых районах, сельскохозяйственных угодьях, районах развития туризма и других важных местах республики, таких как островные экосистемы.

В новом распоряжении подчеркивается, что на данный момент Филиппины освоили менее 5% своих запасов полезных ископаемых. Республика является вторым после Индонезии крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай, где она используется для производства нержавеющей стали.-0-

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