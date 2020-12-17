Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, он оказался положительным, сообщает французский телеканал LCI.
"У президента Франции Эммануэля Макрона в четверг (17 декабря) в результате проведенного теста RT-PCR был обнаружен новый коронавирус (COVID-19). В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно", - говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.-0-