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20 августа 2020, 12:37

Президент Франции исключает возможность повторного введения карантина по всей стране

Жительница Франции в маске. Фото AP
Жительница Франции в маске. Фото AP
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон считает недопустимым по экономическим причинам повторное введение в стране карантина из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в журнале Paris Match, сообщает ТАСС.

"Невозможно повторно остановить все во Франции. Потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными", - сказал президент. При этом он высказал мнение, что независимо от любых мер нулевого риска распространения вируса добиться невозможно. Ранее в августе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр также заявил, что второго карантина экономика страны просто не выдержит.

Макрон отметил, что в случае второй волны коронавируса власти предусматривают принятие локальных мер. Это уже имело место в департаменте Майен, где в июле было зафиксировано усиление распространения вируса. "В случае, если ситуация этого потребует, мы не исключаем целевого локального введения карантина", - уточнил Эммануэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул при этом важность создания сдерживающих рамок для эпидемии. "Это позволит ученым продвигаться вперед в разработке медикаментов, ускорить работы по вакцинам, гарантировать их доступность для населения, принимать должные санитарные меры на основе тех знаний, которыми мы располагаем". Также Макрон отметил важность продолжения тестирования населения на коронавирус, выявление новых очагов заболевания. "Если это будет необходимым, мы расширим практику ношения масок", - сказал французский лидер.

Вечером 19 августа Министерство здравоохранения Франции сообщило, что за предыдущие 24 часа в стране отмечено 3776 новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 - на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее. Этот суточный прирост числа заразившихся является самым большим с 6 мая, когда по всей стране за день выявили почти 4,2 тыс. инфицированных. Одним из главных очагов заболевания является Париж и столичный регион Иль-де-Франс.-0-

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