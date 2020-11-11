Президент Франции выступил за изъятие в течение часа опасного контента из интернета

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмманюэль Макрон считает, что странам Евросоюза следует добиваться принятия нормы, согласно которой провайдеры будут обязаны в течение часа изымать радикальный контент, представляющий опасность для общества. Об этом он заявил на саммите ЕС, прошедшем в формате видеоконференции и посвященном вопросам борьбы против терроризма, сообщает ТАСС.

"В ходе саммита мы рассмотрели, в частности, необходимость вести решительную борьбу против пропаганды терроризма и порождающих ненависть высказываний в интернете. Интернет, как и социальные сети, является пространством свободы, однако эта свобода может существовать только при условии наличия фактора безопасности. Он не может становиться пристанищем для тех, кто попирает наши ценности и стремится обработать людей с помощью смертоносной пропаганды", - подчеркнул французский лидер.

"Именно поэтому совершенно необходимо, чтобы уже в самые ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности. Это очень важно, и такая договоренность станет результатом той работы, которую мы в свое время начали летом 2017 года совместно с бывшей в то время британским премьером Терезой Мэй. Эта работа должна в ближайшие недели привести именно к указанным нами выше целям", - сказал Эмманюэль Макрон.

Он сообщил также, что в рамках данной проблемы Франция широко поддерживает намерение Европейской комиссии предложить в начале декабря принять новое законодательство, направленное на борьбу против контента, провоцирующего ненависть. Речь идет о так называемом законопроекте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), уточнил он. "Это очень важный этап, относительно которого у нас во вторник прошли подробные обсуждения", - добавил французский президент.-0-