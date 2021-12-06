Президент Гамбии Бэрроу победил на выборах главы государства

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Гамбии Адама Бэрроу одержал победу на прошедших 4 декабря в африканской стране выборах главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, Бэрроу получил около 53% голосов избирателей. Бывший вице-президент страны и лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Усейну Дарбо - главный конкурент действующего главы государства - набрал около 28%.

В выборах в качестве кандидатов на пост президента участвовали шесть политиков, включая Бэрроу, который добивался переизбрания на второй срок.

Президентские выборы в Гамбии отличаются особой системой голосования. Пришедшему на участок гражданину, зарегистрированному в списке избирателей, выдается прозрачный стеклянный шарик. Он бросает его в одну из урн, к каждой из которых прикреплена фотография одного из кандидатов. По завершении голосования независимая избирательная комиссия пересчитывает поданные шарики и объявляет победителя. Последнему необходимо набрать простое большинство. Общее число избирателей достигает 962 тыс.-0-