Президент Германии назвал события в Вашингтоне результатом лжи и неуважения к демократии

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил события в Вашингтоне, назвал их "результатом лжи" и выразил уверенность, что американская демократия преодолеет все сложности. Об этом он заявил сегодня в Берлине, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, события в Вашингтоне - результат лжи, разделения и неуважения к демократии, ненависти и травли на самом высоком уровне. "Я уверен, что американская демократия сильнее ненависти, а демократические институты имеют больше власти, чем вранье и травля", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. Он добавил, что Германия настроена на сотрудничество с избранным руководством США.

Заседание Конгресса США 6 января было приостановлено в связи с тем, что сторонники Дональда Трампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент республиканец Дональд Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах и не признает поражение.-0-