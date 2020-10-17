Президент Германии ушел на карантин – у его охранника положительный тест на коронавирус

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как тест на коронавирус одного из сотрудников его личной охраны показал положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию германского президента.

Сообщается, что инфицированный - сотрудник команды Федерального ведомства по уголовным делам, отвечающего за охрану президента, "контактное лицо первой степени".

Штайнмайер сдал первый тест на коронавирус, его результат отрицательный, сообщило онлайн-издание Focus.

Среди запланированных на ближайшее время мероприятий президента было вручение 18 октября традиционной Премии Мира немецких книготорговцев на международной Франкфуртской книжной ярмарке.

Всего в ФРГ по состоянию на утро 17 октября заразились 356 387 человек.-0-