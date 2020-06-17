Президент Гондураса заразился коронавирусом

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления по национальному телевидению, сообщает ТАСС.

"Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что в выходные я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сказали, что я заражен коронавирусом", - заявил президент.

Эрнандес также отметил, что специалисты рекомендовали ему покой, однако он продолжит работать удаленно. По словам президента, у него легкая форма заболевания.

Супруга главы государства также заразилась. "Ее болезнь протекает бессимптомно", - рассказал Эрнандес. Лечение проходят еще двое его сотрудников.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В Гондурасе первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 11 марта. В настоящее время в стране зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения, больше 300 человек умерли.-0-