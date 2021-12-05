Президент Греции: ответственность за решение кризиса с беженцами лежит на всей Европе

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за урегулирование кризиса с беженцами лежит на всей Европе. Об этом заявила в воскресенье президент Греции Катерина Сакелларопулу в центре временного размещения беженцев на острове Лесбос. На церемонии, которая транслировалась греческим телеканалом EPT1, присутствовал и также выступил Папа Римский Франциск, посетивший центр в рамках программы своей апостольской поездки, сообщает ТАСС.

"Все эти годы Греция несла непропорционально большое бремя кризиса с беженцами и мигрантами, который охватил весь регион Средиземноморья - моря, которое нас объединяет, - сказала Катерина Сакелларопулу. - Борьба с кризисом, однако, выходит за рамки национальных границ, и общая ответственность за это лежит на Европе. Наш долг, при уважении норм международного права и базовых прав человека, не допускать бесчеловечной инструментализации мигрантов и беженцев".

В Афинах считают, что соседняя Турция, с берегов которой нередко отправляются на греческие острова лодки с нелегальными мигрантами и беженцами из третьих стран, использует этих обездоленных людей в качестве инструмента давления на Грецию и Европу в целом, добиваясь уступок со стороны ЕС.

Президент Греции подчеркнула, что "с большой радостью и волнением" приветствует Папу Франциска на Лесбосе, который он уже посещал в 2016 году в разгар миграционного кризиса. "Вы во второй раз посещаете как паломник место, которое стало символом драмы мигрантов, - сказала глава государства. - К счастью, ситуация, которая преобладает в настоящее время, со всех точек зрения ощутимо улучшилась по сравнению с той, что была во время вашего первого визита. Остров принял людей, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, убегая от войны, политических гонений, крайней бедности и стараясь найти на другой родине лучшую жизнь".

Лидер греческого государства отметила, что жители Лесбоса, верные своему гуманитарному долгу и помня о том, что им самим приходилось пережить в истории, будучи тоже беженцами, проявили понимание и солидарность. "В неблагоприятных условиях они выполнили свой моральный долг, находясь на переднем крае борьбы с кризисом", - сказала Катерина Сакелларопулу.

"Ваше Святейшество, вы защитник бедных и преследуемых, разделяющий их боль, постоянный поборник их прав, - сказала президент, обращаясь к понтифику. - Ваше присутствие здесь подтверждает ваше непосредственную и горячую поддержку людей, преследуемых и лишенных надежд и ожиданий. Это сильный сигнал надежды и ответственности, который вы подаете, и который отправляется с Лесбоса всему международному сообществу".

В субботу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече в Афинах с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином отметил, что ситуация с приемом беженцев на греческих островах радикально поменялась по сравнению с 2016 годом, когда Папа Франциск впервые посещал Лесбос. По словам премьера, предыдущий лагерь в местечке Мория на Лесбосе был кошмарным местом, а сейчас на греческих островах создана, хотя и временная, но достойная инфраструктура для проживания беженцев и мигрантов, отвечающая правилам гигиены.-0-