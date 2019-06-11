Президент Греции распустил парламент и объявил досрочные выборы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Греции Прокопис Павлопулос распустил сегодня парламент страны и объявил досрочные парламентские выборы 7 июля, сообщает ТАСС.

Согласно конституции, выборы должны проводиться в течение 30 дней с момента роспуска парламента.

Как отмечается в указе, новый состав парламента проведет первое заседание в среду, 17 июля, когда новые депутаты принесут присягу. Сразу после этого начнутся процедуры формирования президиума парламента.

Президент издал указ после встречи накануне с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом. Глава кабмина попросил президента распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы на 7 июля с целью обновить мандат правительства, данный народом. Такая просьба премьера поступила после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА. Ципрас объяснил свое решение о досрочных выборах тем, что "затянутый примерно на четыре месяца предвыборный период может создать опасности для нормального развития национальной экономики".

Выборы будет готовить нынешнее правительство Греции, и единственными изменениями в кабинете будут смены на посту официального представителя правительства и министра внутренних дел с целью беспристрастной подготовки и проведения избирательного процесса.-0-