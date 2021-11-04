Президент Грузии призвала ввести платное лечение от COVID-19 для непривитых

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство страны принять жесткие меры для борьбы с коронавирусом, в том числе ввести платное лечение для непривитых от инфекции, сообщает информационный портал "Новости - Грузия".

Саломе Зурабишвили назвала трагедией эпидситуацию в стране. Для активизации вакцинации она предложила установить платное лечение от коронавируса для непривитых, ввести ковид-паспорта для пропуска в общественные места, сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.

При этом Саломе Зурабишвили заявила, что категорически против нового локдауна в стране. "Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как нанесет ущерб экономике страны. Особенно это ударит по той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - сказала глава государства.

В Грузии за минувшие сутки выявлено 5206 новых случаев заражения коронавирусом, 53 человека скончались. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 738 171 случай инфицирования. Выздоровели 678 288 человек, скончались 10 238 пациентов.

В стране медленно идет вакцинация, при этом в больницах заявляют, что 99% пациентов, находящихся в реанимации, непривитые. На сегодня двумя дозами привито не более 33% взрослого населения Грузии. Эксперты считают, что при низких темпах вакцинации Грузия не сможет привить к концу года более 60% взрослого населения, как запланировано.-0-