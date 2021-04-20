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20 апреля 2021, 09:46

Президент Грузии заявила об окончании политического кризиса в стране

Фото AP Photo
Фото AP Photo

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что политический кризис в стране, который длился почти полгода, закончился, сообщает грузинское информагентство GHN.

"Спасибо политическим партиям, которые поставили страну выше партийных интересов и подписали соглашение о будущем Грузии", - написала президент в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник, 19 апреля, во дворце президента Грузии состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Документ подписали представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции. К тексту соглашения на данном этапе не присоединились партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим партиям в Грузии подписать соглашение. Согласно документу, если в октябре на выборах в местные органы власти правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43%, то будут назначены досрочные парламентские выборы в 2022 году. Шарль Мишель также предложил объявить амнистию для участников беспорядков на митинге в июне 2019 года, в том числе для главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, который сейчас находится в тюрьме.

Политический кризис в Грузии начался осенью 2020 года, когда оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив власти в фальсификациях.-0-

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