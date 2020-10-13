Президент и глава МИД Кыргызстана обсудили международную поддержку своей страны

13 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 13 октября принял главу внешнеполитического ведомства страны Чингиза Айдарбекова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Чингиз Айдарбеков информировал о позиции международных организаций и стран-партнеров касательно последних событий в стране, отметив большое внимание и глубокую обеспокоенность происходящим со стороны мирового сообщества. Представители международных организаций и иностранных государств выразили свою поддержку усилиям властей Кыргызстана по стабилизации общественно-политической ситуации в стране, а также готовность оказания необходимой помощи.

Глава МИД КР сообщил о проведенных встречах с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, а также с послом, главой представительства Европейского союза Эдуардом Ауэром. В ходе этих встреч представители ООН и ЕС проинформированы о том, что Кыргызстану в кратчайшие сроки необходимо вернуться в правовое поле через широкий политический диалог между национальными политическими силами с соблюдением требований Конституции страны.

Айдарбеков также проинформировал, что все загранучреждения Кыргызстана ориентированы на проведение разъяснительных работ с официальными властями страны пребывания о текущей внутриполитической ситуации, а также о принимаемых мерах в целях урегулирования сложившейся ситуации в правовом поле.

Жээнбеков с благодарностью подчеркнул поддержку зарубежных партнеров. Глава Кыргызстана отметил, что в непростой политической ситуации, сложившейся на сегодняшний день, особое внимание должно быть уделено обеспечению достоверной информации для всего международного сообщества.

Жээнбеков и Айдарбеков на встрече также обсудили возможности технической поддержки проведения предстоящих повторных парламентских выборов в Кыргызской Республике.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения.-0-