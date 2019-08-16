Президент Индонезии официально предложил перенести столицу на остров Калимантан

16 августа, Джакарта /БЕЛТА - АНТАРА/. - Президент Индонезии Джоко Видодо выступил перед парламентом с официальным предложением о переносе столицы государства из города Джакарта на остров Калимантан.

"Я хотел бы попросить разрешения и поддержки у парламента и жителей Индонезии, чтобы перенести столицу на остров Калимантан", - сказал президент в своем выступлении.

Джоко Видодо заверил собравшихся, что новая столица будет не только символом страны, но и продемонстрирует прогресс индонезийского народа в его стремлении к экономическому равенству и справедливости. Однако глава государства не уточнил, какой именно город станет новой столицей Индонезии.

Идея переноса столицы была выдвинута президентом Джоко Видодо в конце апреля этого года в связи с перенаселением, экономическими проблемами и устаревшей инфраструктурой Джакарты. По мнению властей Индонезии, Джакарта, в которой проживают около 10 млн человек, слишком перегружена, чтобы обеспечивать эффективную работу правительства. Ожидается, что перенос станет стимулом для развития экономики регионов за пределами густонаселенного острова Ява. Министерство планирования национального развития Индонезии подсчитало, что перенос столицы обойдется примерно в $32,5 млрд. Начало строительства запланировано на 2021 год.-0-