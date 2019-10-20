Президент Индонезии официально вступил в должность

20 октября, Сингапур /БЕЛТА - ТАСС/. Победивший на всеобщих выборах Джоко Видодо сегодня вступил в должность президента Индонезии. Инаугурация, прямую трансляцию которой ведут местные телеканалы, проходит в здании Народного консультативного конгресса (высшего законодательного органа республики).

Церемония началась с исполнения национального гимна, после чего была объявлена минута молчания в память всех погибших в борьбе за независимость страны. Новый спикер Совета народных представителей, высшей палаты парламента, Бамбанг Соэсатио зачитал официальные итоги состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов, по результатам которых пара кандидатов Видодо - Мааруф Амин (вице-президент) одержала победу. После этого президент принял присягу.

В качестве почетных гостей в Джакарту прибыли лидеры Австралии, Брунея, Малайзии, Сингапура, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также делегации Вьетнама, Республики Корея, США, Японии. В отличие от прошлой церемонии инаугурации пять лет назад Видодо отменил все праздничные мероприятия, в том числе военный парад и красочные скачки на лошадях. Как пояснили представители его администрации, данное решение вызвано желанием избежать излишних трат из бюджета.

На время проведения мероприятий в Джакарте усилены меры безопасности.-0-