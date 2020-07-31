Президент Индонезии поддержал планы открытия острова Бали для туристов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Индонезии Джоко Видодо поддержал план поэтапного открытия для туристов острова Бали, предусматривающий в том числе снятие ограничений для иностранцев с сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации главы государства Ари Двипайяна.

"С самого начала вспышки пандемии президент уделял особое внимание Бали, экономика которого практически полностью зависит от туристов", - сказал чиновник. "Он полностью поддержал планы местной администрации по постепенному открытию курорта", - добавил он.

Первая фаза стартовала 9 июля, когда на острове были открыты основные достопримечательности и пляжи, но только для местных жителей. На втором этапе, который начинается сегодня, разрешается посещать Бали жителям других районов Индонезии. По заверению властей, с 11 сентября остров будет готов принимать туристов из других стран.

По последним данным, число инфицированных в провинции достигло 3,3 тыс., около 2,7 тыс. уже выздоровели. За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 48 человек. Между тем, в общенациональном масштабе количество заболевших продолжает расти, правительственные эксперты признают, что пик заболеваемости не пройден. По их прогнозам, это может произойти в сентябре - октябре. Сейчас Индонезия занимает первое место в регионе как по числу инфицированных, так и по летальным исходам - более 106 тыс. и около 5 тыс. соответственно.-0-