Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать правительство по итогам состоявшихся 23 марта парламентских выборов, сообщает израильский "9 канал".

Реувен Ривлин провел раунд переговоров с представителями всех партий, прошедших по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва.

По словам президента, у Биньямина Нетаньяху большой опыт руководства государством. Кроме того, именно лидер партии "Ликуд" получил наибольшее количество рекомендаций от представителей других политических сил страны.

Теперь Биньямину Нетаньяху необходимо в течение 28 дней заручиться поддержкой минимум 61 депутата Кнессета и собрать новую правящую коалицию.-0-