Президент ЮАР заразился коронавирусом

Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС. Он получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Президент назвал свою болезнь "предостережением" для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации. Как сообщается, президент ЮАР в среду, 8 декабря, вернулся из поездки по странам Западной Африки. Все тесты на коронавирус, которые он и члены делегации сдавали в течение визитов, были отрицательными.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!