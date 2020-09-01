Президент Казахстана назвал семь основных принципов нового экономического курса

1 сентября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал семь основных принципов нового экономического курса. Глава республики 1 сентября выступает на совместном заседании палат парламента с ежегодным посланием к народу Казахстана.

По мнению Токаева, длительный нефтяной суперцикл завершился. "Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка, - подчеркнул президент Казахстана. - Создание по-настоящему диверсифицированной технологичной экономики - для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен".

При этом, подчеркнул глава Казахстана, экономика обязана работать на повышение благосостояния народа. "Новый экономический курс нашей страны должен базироваться на семи основных принципах, - заявил Касым-Жомарт Токаев. - Первое - справедливое распределение благ и обязанностей. Второе - ведущая роль частного предпринимательства. Третье - честная конкуренция, открытие рынка для нового поколения предпринимателей. Четвертое - рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики. Пятое - развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. Шестое - "озеленение" экономики, охрана окружающей среды. Седьмое - принятие государством обоснованных решений и ответственности за них перед обществом. При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей".

Помимо этого, в своем выступлении президент Казахстана заявил о необходимости перезагрузки системы государственной службы и воссоздания Министерства по чрезвычайным ситуациям, поручил создать агентство по защите и развитию конкуренции и приступить к разработке социального кодекса страны, а также концепции непрерывного образования. По мнению главы республики, правительству Казахстана предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью.-0-