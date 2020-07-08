Президент Казахстана объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за COVID-19

8 июля, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. В Казахстане 13 июля объявлено днем национального траура по казахстанцам, умершим из-за коронавируса. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телевизионного обращения к народу.

"К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших", - сказал Касым-Жомарт Токаев.-0-