Президент Казахстана объявил 29 августа днем национального траура по жертвам ЧП в воинской части

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует ТАСС.

"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура, - написал Касым-Жомарт Токаев. - Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа".

По последним данным, число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части возросло до 13, поиски еще троих продолжаются. Всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и травмы.-0-