Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Астана в Нур-Султан

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня указ о переименовании города Астана в город Нур-Султан. Такую информацию распространила пресс-служба главы Казахстана, сообщает БЕЛТА.

"Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - отмечается в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Как сообщалось, с предложением переименовать в честь Нурсултана Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 20 марта. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны.-0-