Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Астана в Нур-Султан

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня указ о переименовании города Астана в город Нур-Султан. Такую информацию распространила пресс-служба главы Казахстана, сообщает БЕЛТА.
"Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - отмечается в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.
Как сообщалось, с предложением переименовать в честь Нурсултана Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 20 марта. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.388 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN