Президент Казахстана поручил правительству держать под строгим контролем эпидситуацию

13 октября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Кабинету министров строго контролировать эпидемическую ситуацию в республике и не допустить отрицательного влияния распространения COVID-19 на работу бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана по итогам встречи Токаева с премьер-министром республики Аскаром Маминым.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет правительства об итогах социально-экономического развития страны за 9 месяцев текущего года. Аскар Мамин доложил о положительной динамике в ряде отраслей, также премьер отметил, что в сентябре началось восстановление активности в сфере услуг.

Президент Казахстана отметил усилия правительства по обеспечению положительной динамики экономического развития. Также Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру держать под строгим контролем эпидемиологическую ситуацию в стране, чтобы избежать негативного влияния масштабного распространения коронавируса за рубежом на здоровье казахстанцев, работу малого и среднего бизнеса и на развитие экономики в целом.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начался второй этап ослабления карантинных мер, сообщает ТАСС.-0-