Президент Казахстана поручил продлить карантин в стране на две недели

29 июля, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране поручил продлить карантин на две недели.

Премьер-министр Аскар Мамин доложил главе государства о том, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%. Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1,5-1,6 тыс. человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат - на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Аскар Мамин также сообщил о проводимом ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность и качество медицинской помощи, уровень тестирования населения, обеспеченность лекарственными средствами и оборудованием для палат интенсивной терапии и реанимации.

Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах президент поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.-0-