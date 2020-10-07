Президент Казахстана поручил усилить контроль на госгранице из-за COVID-19

7 октября, Нур-Султан/ БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль на государственной границе из-за ухудшения эпидемической ситуации в сопредельных странах.

"На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе. По состоянию на 5 октября 2020 года в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане - 374 случая, прирост - 0,5%; в Кыргызстане - 244 случая, прирост тоже 0,5%", - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавируса.

Президент Казахстана завил, что в стране нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из "красных зон".

По его словам, правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации.-0-