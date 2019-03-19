Президент Казахстана принял решение о сложении полномочий

19 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к народу страны по республиканским телеканалам заявил о сложении своих полномочий.
"Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самый важные моменты истории нашего государства, который мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение - мое особое. Я принял не простое для себя решение - сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", - заявил Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телевизионных каналов.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году исполняется 30 лет, как он находится на посту высшего руководителя страны. "Я был удостоен великой чести моим великим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана", - сказал глава государства.
Нурсултан Назарбаев остается членом Совета безопасности и главой партии Nur otan.
Временно исполнять обязанности президента Казахстана будет Касым-Жомарт Токаев.-0-
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