Президент Казахстана принял решение о сложении полномочий

19 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к народу страны по республиканским телеканалам заявил о сложении своих полномочий.

"Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самый важные моменты истории нашего государства, который мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение - мое особое. Я принял не простое для себя решение - сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан", - заявил Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телевизионных каналов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в этом году исполняется 30 лет, как он находится на посту высшего руководителя страны. "Я был удостоен великой чести моим великим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана", - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев остается членом Совета безопасности и главой партии Nur otan.

Временно исполнять обязанности президента Казахстана будет Касым-Жомарт Токаев.-0-