Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматинской и Мангистауской областях

5 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе.

На время действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00, а также ряд временных ограничений, включающий усиление охраны общественного порядка, ограничение свободы передвижения, проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, ограничение въезда в область и выезда из нее, запрет на организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, запрет на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и др.

Накануне глава государства объявил режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области.

В ряде городов Казахстана жители массово вышли на улицы вечером 4 января с призывом снизить цены на топливо. С 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11-0,13).-0-