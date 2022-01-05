Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице Казахстана, сообщает "Казинформ".

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе.

В городе на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 07.00.

Также указом предусмотрено создание на период чрезвычайного положения комендатуры города Нур-Султана. Кроме того, в городе вводится ряд временных ограничений. Власти усилят охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

"Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий", - отмечается в документе.

Также запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции; предусматривается временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Ранее режим ЧП был введен в Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители вышли на демонстрации из-за повышения цен на топливо. Отмечается, что с нового года цены на топливо выросли в два раза: с 60 тенге ($0,13) до 120 тенге ($0,27) за литр. Позже беспорядки вспыхнули в Алма-Ате, Нур-Султане и других городах республики. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.-0-

Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане