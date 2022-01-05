Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 5 января 2022
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:25 Эксперт о придании конституционного статуса ВНС: у государственности появляется новая опора Общество
14:15 Эксперты об алгоритме внесения предложений по изменениям и дополнениям Конституции Общество
14:14 Многодетная мама о закреплении брака как союза мужчины и женщины: не представляю семью иначе Регионы
14:10 Кличковская: сила женщин способна поддержать и сберечь мир в семье и в народе Регионы
14:10 Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна Общество
14:09 В Барани под лед провалился мужчина: его удалось спасти Происшествия
14:08 Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т Экономика
14:00 Веруш: внося изменения и дополнения в Конституцию, мы делаем надстройку будущему поколению Общество
13:55 Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане В мире
13:54 Два реанимобиля с травмированными в ДТП в Лиозненском районе направились в Россию Общество
13:50 Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости Общество
13:44 ГАИ Минской области отработает опасные участки дорог и проверит водителей на трезвость Регионы
13:40 Веруш: наша политическая система дозрела, чтобы впитать в себя пожелания граждан Общество
13:39 Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию Общество
13:28 Марзалюк: на референдуме предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу Общество
13:17 Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:14 В Минске инженер энергоинспекции за взятки приговорен к 5 годам колонии Происшествия
12:59 Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане В мире
12:47 Иванкович: работники Минского автозавода принимали активное участие в подготовке предложений по проекту Конституции Регионы
12:43 Строительство жилья для многодетных, дорожная безопасность: Крупко провел прием граждан Регионы
12:40 Европа может остаться без газа через два месяца В мире
12:24 Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду Общество
12:06 Рекламораспространителям нужно подать в МАРТ уведомление о включении в реестр до 1 февраля Экономика
11:54 В России за сутки выявили 15 772 случая заражения COVID-19 В мире
11:52 Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны Общество
11:45 Число посетителей Несвижского музейного комплекса в 2021 году увеличилось почти на треть Культура
11:41 В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определятся участники решающего этапа Спорт
11:38 Миклашевич: призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции Общество
11:38 Какие профессии белорусы освоили в 2021 году? Общество
11:31 Дальнобойщик пытался ввезти в Беларусь почти 180 кг психотропов Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
05 января 2022, 13:55

Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице Казахстана, сообщает "Казинформ".

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе.

В городе на период действия чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 07.00.

Также указом предусмотрено создание на период чрезвычайного положения комендатуры города Нур-Султана. Кроме того, в городе вводится ряд временных ограничений. Власти усилят охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

"Установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий", - отмечается в документе.

Также запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции; предусматривается временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Ранее режим ЧП был введен в Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители вышли на демонстрации из-за повышения цен на топливо. Отмечается, что с нового года цены на топливо выросли в два раза: с 60 тенге ($0,13) до 120 тенге ($0,27) за литр. Позже беспорядки вспыхнули в Алма-Ате, Нур-Султане и других городах республики. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина.-0-

Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Казахстан
Новости рубрики В мире
Фото AP Photo Зарубежные СМИ подключились к освещению протестов в Казахстане
Фото из архива Европа может остаться без газа через два месяца
Фото из архива В России за сутки выявили 15 772 случая заражения COVID-19
Фото из архива ВОЗ: чтобы остановить омикрон-штамм, нужно вакцинировать 70% населения каждой страны
Фото КАЗИНФОРМ Президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматинской и Мангистауской областях
Фото ukrinform.ru В Украине из-за отсутствия топлива не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ
Главное
Во время доклада Лукашенко о жилье с господдержкой: абсолютный приоритет - многодетные семьи и люди в погонах
Марзалюк: на референдуме предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу
Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны
ЖК "Парк Челюскинцев" - премиальные апартаменты в самом экологически чистом районе столицы!
Топ-новости
Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости
Рачков: люди начинают задавать более предметные вопросы по изменениям и дополнениям в Конституцию
Щекин: происходящее в Казахстане - последовательная политика США по подрыву региональной стабильности и удушению СНГ
Два реанимобиля с травмированными в ДТП в Лиозненском районе направились в Россию
Миклашевич: призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции
Беларусь поддержала заявление лидеров "ядерной пятерки" о недопущении гонки вооружений
Мингорисполком и облисполкомы проведут 8 января прямые телефонные линии
Минский автозавод поставил партию автобусов в Краснодар
Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т
ГПК: количество фур на границе с Литвой и Польшей продолжает расти
РИКЗ разместил на сайте тестовые репетиционные материалы по трем предметам
Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов, это требует принятия новой Конституции
Рачков и Лискович 5 января проведут встречу с гражданами для обсуждения изменений Конституции
"Белтехосмотр" в 2021 году выдал почти 1,6 млн разрешений на допуск к участию в дорожном движении
Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.