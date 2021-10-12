Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

12 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об отставке Кабинета министров КР, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу, действующий состав Кабинета министров Кыргызстана отправлен в отставку. Лица, занимавшие должности членов Кабинета министров, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава Кабмина.
Глава Кабинета министров Улукбек Марипов освобожден от своих обязанностей. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Акылбек Жапаров.-0-