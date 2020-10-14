Президент Кыргызстана подписал указ о назначении нового правительства во главе с Жапаровым

Сооронбай Жээнбеков. Фото Кабар
14 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства страны.
На должность премьер-министра назначен Садыр Жапаров. Первым вице-премьер-министром утвержден Артем Новиков.
Ранее депутаты парламента Кыргызстана единогласно утвердили структуру, состав и программу правительства Садыра Жапарова.
Как сообщалось, 10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Однако президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 13 октября вернул документ в парламент и заявил, что назначение главы правительства не должно вызывать вопросов в части легитимности.-0-
Парламент Кыргызстана утвердил состав правительства во главе с премьером Жапаровым
Парламентарии 14 октября собрались на внеочередное заседание, которое проходит в госрезиденции "Ала-Арча".