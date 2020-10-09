Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьера

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9 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
"В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызстана соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства", - говорится в сообщении.
Указ вступает в силу с момента подписания.-0-
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