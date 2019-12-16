Президент Кыргызстана подписал закон о запрете добычи урана и тория

16 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

Целью закона является защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также радиационной и экологической безопасности в Кыргызстане.

Принятый закон запрещает геологическое изучение недр с целью поиска и разведки урановых и ториевых месторождений, разработку радиоактивных хвостохранилищ, горных отвалов и передачу их частным лицам с целью дальнейшего содержания, а также ввоз на территорию Кыргызстана ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.-0-