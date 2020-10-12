Президент Кыргызстана повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

12 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения.

Решение обусловлено тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории Бишкека.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 9 до 21 октября. Генеральному штабу Вооруженных Сил было поручено ввести на территорию города воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Как сообщалось, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков. ЦИК признал итоги выборов недействительными.-0-