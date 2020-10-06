Президент Кыргызстана призывает ставить интересы страны выше всех интересов

6 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева сообщила, что глава государства Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны.

Все свои усилия президент Кыргызстана направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране.

В Кыргызстане в результате беспорядков пострадали 590 человек Пострадавших разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в столичной больнице №1 и Чуйской областной больнице.

С учетом сложившейся ситуации Сооронбай Жээнбеков рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.

"К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста.

Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись.

Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где также находится администрация президента. Позже там произошел пожар на 4-м этаже.

Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующим также удалось освободить из колонии бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-