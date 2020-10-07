Президент Кыргызстана сообщил, что проводит личные переговоры с разными политическими силами

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что проводит личные консультации с различными политическими силами, чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации, сообщает ТАСС.

"Провожу личные переговоры с различными политическими силами, - говорится в обращении президента к соотечественникам, текст которого опубликовала его пресс-служба. - Как президент, готов предпринять все от меня зависящее для выхода из нынешнего политического тупика".

Сооронбай Жээнбеков добавил, что политический кризис, в котором оказалась страна, был спровоцирован действиями некоторых политических сил. Он также отметил, что ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации. По его словам, сейчас необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности, а для этого парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания президентом указов.-0-