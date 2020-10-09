Президент Кыргызстана: страна находится "у черты опасности"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Кыргызстане вызывает опасения, республика находится "у черты опасности". Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков в обращении к народу, которое было в пятницу распространено его пресс-службой, сообщает ТАСС.

"Кыргызстан - у черты опасности. В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны", - сказал он. По его словам, из-за "непомерных амбиций" некоторых политиков жизнь и спокойствие граждан "подвергнуты угрозе".

"Наряду с политическими звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества. Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политическим страстям. Именно поэтому в столице страны - в Бишкеке - введено чрезвычайное положение", - сказал он.

Жээнбеков рассчитывает, что все "здоровые силы" республики его поддержат. "Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней", - подчеркнул он.

В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после состоявшихся 4 октября выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков. Несколько структур, созданных оппозиционерами, заявили о переходе к ним власти и назначении своих глав правительства и ведомств. ЦИК признал итоги выборов недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков призвал лидеров партий вернуть политический процесс в правовое русло и подписал указы об отставке правительства и премьер-министра, а также сменил руководителей ряда силовых структур. Указом Жээнбекова с 9 по 21 октября в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.-0-