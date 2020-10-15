Президент Кыргызстана уходит в отставку

15 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране. В нем он заявил о решении уйти в отставку.

Как сообщает пресс-служба президента КР, в обращении главы государства говорится о том, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной. "Вчера (14 октября - Прим. БЕЛТА) парламент утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

В связи с вышеназванными причинами, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, он принял решение уйти в отставку.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, а в ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и других политиков, включая Жапарова. С 5 по 9 октября в центре кыргызской столицы также происходили столкновения между сторонниками различных оппозиционных сил.-0-