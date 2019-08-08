Президент Кыргызстана заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию

8 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление при попытке задержания, грубо нарушил конституцию. Об этом заявил в Бишкеке во время заседания Совета безопасности президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщила его пресс-служба.

"Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики", - цитирует Сооронбая Жээнбекова пресс-служба. Как он отметил, Кыргызстан является "правовым государством". "Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

По сообщению пресс-службы, президент обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув "необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры".

"Председатель Госкомитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации. По итогам заседания было принято соответствующее решение", - подчеркивается в сообщении.-0-