Президент Литвы подписал поправки к закону, ограничивающие права мигрантов

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, которые ограничивают права нелегальных мигрантов, сообщает газета "Обзор" со ссылкой на президентский офис.

Поправки лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Также сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов.

Правозащитные организации заявили, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека. Юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.-0-

В Литве в центре для мигрантов произошли беспорядки, власти устанавливают дополнительные заборы