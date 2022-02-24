Президент Литвы подписал указ о введении режима ЧП в стране

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому в стране вводится чрезвычайное положение из-за ситуации в Украине, сообщает Delfi.
Данное решение главы государства в пятницу должен утвердить Сейм Литвы.
"Еще сегодня я подписал указ о введении чрезвычайного положения, который будет утвержден Сеймом на его внеочередном заседании. Ввиду сложившихся обстоятельств мы должны принять юридические меры, прежде всего для укрепления нашей внешней безопасности", - сказал Гитанас Науседа, подчеркнув, что необходимо сделать все возможное для обеспечения внешней безопасности Литвы.
Сегодня утром президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-