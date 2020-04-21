Президент Мексики не исключает закрытие новых нефтяных скважин

21 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не исключает возможности, что новые нефтяные скважины в стране могут быть закрыты из-за низких цен на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, во время пресс-конференции Лопес Обрадор отметил, что в прошлом году страна инвестировала в разработку новых месторождений, но теперь, когда нефть ничего не стоит, ее добычу можно уменьшить. Он отметил, что речь идет о закрытии лишь новых скважин.

Президент заявил, что добытая в Мексике нефть не будет продаваться за границу, ее распределят между мексиканскими предприятиями.-0-