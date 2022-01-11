Президент Мексики во второй раз заболел коронавирусом

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил положительный результат теста на коронавирус и теперь находится на самоизоляции. Сообщение об этом политик опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я инфицирован COVID-19. И хотя симптомы легкие, останусь на самоизоляции и буду заниматься офисной работой и общаться виртуально", - отметил глава государства. Президент также сказал, что в этот период его будет замещать министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.

В декабре 2021 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил третью дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca. Бустерную прививку 68-летнему главе государства сделали прямо во время пресс-конференции. При этом почти год назад президент уже переболел ковидом. Лопес Обрадор сообщил 24 января 2021 года, что заразился коронавирусом. По его словам, и тогда у него были также легкие симптомы.-0-