Президент Мексики заболел коронавирусом

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. Информацию об этом глава латиноамериканского государства разместил у себя в Twitter, сообщает ТАСС.

Политик уточняет: "С сожалением информирую о том, что заражен ковидом. Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом". По словам 67-летнего политика, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро. "Я буду следить за руководством страной из Национального дворца", - добавил он.

Президент Мексики намерен сегодня провести запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. "Существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - сообщил он в записи.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 21 января в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что фонд ожидает скорой регистрации вакцины "Спутник V" в Мексике.

Как сообщается, в 2020 году несколько членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Они выздоровели и вернулись к работе.-0-