Президент МОК Томас Бах начал визит в Японию

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент МОК Томас Бах прилетел в Токио. Такое сообщение размещено на официальном сайте информационного агентства "Киодо", сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что глава МОК примет участие в пятистороннем совещании с представителями Международного паралимпийского комитета (МПК), властей Токио, правительства Японии и оргкомитета Игр в Токио по вопросу пересмотра ограничений по числу зрителей.

В четверг министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за меры борьбы с коронавирусом, заявил о планах властей ввести четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио с 12 июля по 22 августа. Японский чиновник также не исключил введения ограничения на максимальное число присутствующих людей на мероприятиях (5 тыс. человек), если это не превышает 50% от общей заполняемости объекта.

Тем временем экспертный совет по эпидемиологическим мерам в связи с новой коронавирусной инфекцией при правительстве Японии уже направил в Международный олимпийский комитет рекомендации по проведению Олимпийских игр. В числе ряда мер значится и отказ от допуска зрителей на объекты во время состязаний.-0-