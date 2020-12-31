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31 декабря 2020, 17:07

Президент Молдовы назначила и.о. премьера Аурела Чокоя

Аурел Чокой. Фото mfa.gov.md
Аурел Чокой. Фото mfa.gov.md

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя, сообщает ТАСС.

"Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя", - цитирует пресс-служба президента.

Аурел Чокой будет заменять Иона Кику, который на прошлой неделе подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту распустить парламент. Это связано с политической ситуацией в Молдове, где оппозиция добивается переформатирования правительства и парламента после президентских выборов, на которых победила Санду.-0-

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