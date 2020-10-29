Президент Молдовы предупредил об опасности дестабилизации в стране после выборов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации в стране после президентских выборов 1 ноября и призвал зарубежных партнеров, финансирующих оппозицию, не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает ТАСС.

"Чтобы не произошло так, что вы выйдете на так называемый мирный протест, а за вашими спинами окажутся бандиты, которые хотят дестабилизации и реванша бежавших из страны олигархов. Уважаемые партнеры, которые финансируют грантами оппозицию, не вмешивайтесь во внутренние дела", - сказал Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов в ходе прямого включения в социальных сетях.

Он добавил, что признает любой результат голосования, при этом выразив уверенность в своей победе. "Было бы идеально, чтобы сразу после выборов, независимо от того, кто выиграл, от иностранных партнеров поступил бы четкий сигнал, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, чтобы предупредить дестабилизацию", - сказал президент Молдовы.

По его словам, есть сведения, что некоторые неправительственные организации уже готовят почву, чтобы признать результаты выборов фальсифицированными. Игорь Додон обратил внимание на инициативу ряда организаций провести опросы по телефону и представить их как экзитполы. Накануне Центризбирком не выдал разрешение на проведение такого опроса.

На пост главы республики баллотируются восемь кандидатов, однако все опросы называют фаворитом действующего президента Игоря Додона. По данным социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года. Она уже обвинила власти в подготовке фальсификаций и также пригрозила инициировать акции протеста.

В Молдове президент избирается всеобщим голосованием на четырехлетний срок. Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если такого не окажется, через две недели будет проведен второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура. За выборами будут следить более 2 тыс. наблюдателей. Среди них наблюдатели от ЕС, СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, Национального демократического института международных отношений США и других организаций.-0-