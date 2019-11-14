Президент Молдовы привел к присяге правительство во главе с Ионом Кику

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон привел к присяге новый кабинет министров во главе с премьер-министром Ионом Кику. Церемония прошла в администрации президента сразу после утверждения правительства депутатами парламента, сообщает ТАСС.

Кандидатура Кику была предложена главой государства для преодоления политического кризиса, связанного с произошедшей 12 ноября отставкой правительства Майи Санду и распадом коалиции, которую в июне этого года сформировали Партия социалистов Молдова и проевропейский блок Acum.

В новый кабинет вошли несколько представителей администрации главы государства - министром иностранных дел и европейской интеграции стал советник главы государства Аурел Чокой, другой советник Корнелиу Попович - министром культуры, образования и исследований. Председатель Совбеза Виктор Гайчук стал министром обороны, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и министерство сельского хозяйства, регионального развития и экологии возглавили советники президента Виорика Думбрэвяну и Ион Пержу.

Вице-премьером, министром финансов назначен Сергей Пушкуца, вице-премьера по реинтеграции, ответственным за приднестровское урегулирование - Александр Фленча. Министерство экономики и инфраструктуры возглавил Анатолий Усатый, МВД - бывший глава минобороны Павел Войку, министром юстиции назначен советник спикера парламента Фадей Нагачевский.-0-