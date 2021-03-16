Президент Молдовы выдвинула на пост премьера Игоря Гросу

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра страны Игоря Гросу, который ранее возглавил учрежденную Санду проевропейскую Партию действия и солидарности. Об этом глава республики сообщила сегодня в ходе брифинга по итогам консультаций с парламентскими фракциями, сообщает ТАСС.

"Приняла решение выдвинуть Игоря Гросу на должность премьер-министра. Попросила его разработать программу и состав нового правительства, чтобы представить их на утверждение парламенту", - сказала Майя Санду.

Сегодня глава республики провела переговоры со всеми парламентскими фракциями, пытаясь найти выход из создавшегося политического кризиса. В это время предложенная парламентским большинством на пост премьера Марианнна Дурлештяну написала на своей странице в Facebook, что снимает свою кандидатуру, поскольку не желает, чтобы ее репутация использовалась "для сведения счетов между политическими кланами".

Сторонники Майи Санду, которая вступила в должность президента в конце декабря 2020 года, организовывали акции протеста с требованием досрочных выборов в парламент. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). На данный момент все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство.

Президент настаивает на немедленном роспуске нынешнего состава парламента, который обвиняет в коррумпированности. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием может стоять желание усилить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности в парламенте, которая сейчас располагает 15 мандатами из 101.

В феврале ПСРМ, у которой 37 мандатов, сформировала в парламенте большинство с группой "За Молдову" для утверждения премьером Марианны Дурлештяну.-0-