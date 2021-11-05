Президент Молдовы заявила о планах ужесточить контроль над медийным пространством страны

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 5 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:10 Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению директивы №1 в системе Минэнерго Общество
09:05 В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки всех погибших В мире
09:00 Элитный комплекс "Парк Челюскинцев" - инфраструктура премиум-класса в окружении живописной природы! Общество
08:56 При пожаре в многоэтажке в Витебске спасли бабушку и внучку Происшествия
08:51 "Гомельтранснефть Дружба" реконструирует технологические трубопроводы на ЛПДС "Мозырь" Регионы
08:40 Президент Молдовы заявила о планах ужесточить контроль над медийным пространством страны В мире
08:28 Количество погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17 В мире
08:21 Теннисистки Швейцарии вышли в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Спорт
08:15 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске в 12 местах Регионы
08:05 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Новосибирской области В мире
07:54 Около 500 спортсменов соберут соревнования по каратэ Gomel Open Cup Спорт
07:40 Персональная выставка художника-авангардиста Игоря Беспалова открылась в Могилеве Культура
07:24 Дорожную разметку сегодня нанесут на ул.Некрасова в Минске Регионы
07:18 Минздрав урегулировал труд работающих сверх нормы медиков Общество
07:01 Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму Общество
07:00 Картина дня: заседание ВГС Союзного государства, #GBCregions в Гродно и мощная магнитная буря Общество
00:58 В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов В мире
00:30 В Нью-Йорке выплатят по $100 привившимся от COVID-19 детям В мире
04.11.21
04.11.21 23:50 На севере Франции поезд сбил группу мигрантов В мире
04.11.21 23:07 Московский "Локомотив" и "Галатасарай" сыграли вничью в Лиге Европы Спорт
04.11.21 22:57 Число жертв взрыва на газопроводе в Мексике выросло до двух В мире
04.11.21 22:26 Боксер Алексей Алферов вышел в финал ЧМ в Сербии Спорт
04.11.21 22:02 Могилевские подростки несколько месяцев работали закладчиками психотропов Происшествия
04.11.21 22:00 Компании Беларуси и Казахстана подписали ряд документов о сотрудничестве на аграрном форуме в Алматы Экономика
04.11.21 21:48 В Германии в 2020 году от COVID-19 умерли около 40 тыс. человек В мире
04.11.21 21:40 В Мадриде машина сбила группу детей: один ребенок погиб, два в тяжелом состоянии В мире
04.11.21 21:33 Белорусы Крыма пригласили Лукашенко в Ялту на 130-летие белорусского классика Общество
04.11.21 21:28 Авдонин: Союзное государство показало свою эффективность в противостоянии с коллективным Западом Общество
04.11.21 21:22 Авдонин: заседание ВГС стало продолжением плановой работы по развитию Союзного государства Общество
04.11.21 21:21 Кристина Сазыкина завоевала бронзовую медаль молодежного ЧМ по борьбе Спорт
Все новости
Все новости
В мире
05 ноября 2021, 08:40

Президент Молдовы заявила о планах ужесточить контроль над медийным пространством страны

Фото EPA-EFE
Фото EPA-EFE

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Молдовы планируют ужесточить контроль над медийным пространством страны. Об этом президент республики Майя Санду заявила в интервью телеканалу Moldova 1, комментируя решения парламента взять под свой контроль Совет по регулированию в среде аудиовизуальной информации и общественную компанию Teleradio Moldova, сообщает ТАСС.

"Целыми днями граждан терроризируют фальшивыми новостями, обманывают, совет не принимает никаких действий по санкционированию тех, кто вводит людей в заблуждение. Поэтому необходимо сменить механизм. Это сейчас делается", - объяснила президент.

Утвержденные парламентом Молдовы поправки позволят депутатам сменить руководство Teleradio Moldova. Кроме того, законодатели пересмотрели механизм утверждения состава Совета по регулированию в среде аудиовизуальной информации. Если раньше он состоял в основном из представителей медийных общественных организаций, то теперь большинство будут составлять представители парламента, утвержденного правящей партией правительства и президента.

Поправки подверг критике генеральный директор Европейского вещательного союза Ноэль Курран, который направил письмо молдавским законодателям. По его мнению, действия властей потенциально ведут к политическому подчинению общественной телерадиокомпании и Совета по регулированию в среде аудиовизуальной информации.

Как прокомментировала его слова Майя Санду, все будет зависеть от новых руководителей. "Если это будут люди, которые верят в свободную прессу, понимают ее роль, относятся с уважением к людям, то тогда качество прессы изменится, информация будет корректной и объективной, без лжи", - сказала президент. Она также отметила, что нынешнее руководство общественного телевидения и Совет по регулированию в среде аудиовизуальной информации контролируются определенными политическими силами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Молдова СМИ
Новости рубрики В мире
Фото ria.ru В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли останки всех погибших
Фото из Twitter-аккаунта UNGRD Количество погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17
Фото Depositphotos Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Новосибирской области
Фото Getty Images В Португалии назначили дату досрочных парламентских выборов
Фото из архива В Нью-Йорке выплатят по $100 привившимся от COVID-19 детям
Фото Getty Images На севере Франции поезд сбил группу мигрантов
Главное
Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий союзные программы с Россией
Лукашенко: Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства
Беларусь и Россия утвердили новую Военную доктрину Союзного государства
Элитный комплекс "Парк Челюскинцев" - инфраструктура премиум-класса в окружении живописной природы!
Топ-новости
Картина дня: заседание ВГС Союзного государства, #GBCregions в Гродно и мощная магнитная буря
"Приоритет из приоритетов". Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией
Беларусь и Россия намерены заключить международный договор об общих принципах налогообложения
Минздрав урегулировал труд работающих сверх нормы медиков
Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму
Заболеваемость COVID-19 в большинстве регионов Беларуси ниже показателей прошлой волны
Белорусы Крыма пригласили Лукашенко в Ялту на 130-летие белорусского классика
Илья Шиманович выиграл серебро на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани
Субботин: правительство до конца года планирует обсудить стратегию развития льняной отрасли
Компания Parimatch стала лучшей в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино" по итогам премии "Выбор года 2021"
Орда: проект новой Конституции отвечает запросам людей
МИД Беларуси жестко указал представителю посольства Польши на недопустимость нагнетания обстановки на границе
Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" по выпуску вакцины от коронавируса обсудили дальнейшее сотрудничество
Компания Huawei предложила решения для цифровизации системы здравоохранения Беларуси на #GBCregions в Гродно
Витебская горбольница №1 вернется к обычному режиму работы с 8 ноября
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.